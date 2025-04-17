MHP Başkanı Bahçeli, Eleştirilerde Bulundu

BAHÇELİ’DEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder’e “acil şifalar diliyorum. Daha yapacak çok şeyimiz var” diyerek destek mesajı iletti.

CHP’YE AĞIR ELEŞTİRLER

Bahçeli, CHP’nin gerçekleştirdiği sokak eylemleri ve protestoları “haksız ve hukuksuz” olarak değerlendirdi. Bu tür etkinliklerin gençlerin geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. “Hiçbir evladımızdan vazgeçemeyiz. Onların her biri göz nuru, gönül surumuzdur” diyen Bahçeli, öğrencilere okullarda ve kütüphanelerde yer olması gerektiğini ifade etti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI’YA SERT ÇIKTI

Bahçeli, sosyal medyada halkı yanıltan Rasim Ozan Kütahyalı’yı eleştirerek, “içimize kadar yuvalanmış şeytanlar” ifadesini kullandı. Ayrıca, CHP’ye kayyum atanacağına dair çıkan spekülasyonları da reddetti ve bu iddiaların niyetinin samimi olmadığını belirtti.

ÖNDER’E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah’ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle bu zor günleri atlatacaktır” dedi. Terörsüz bir Türkiye hedefinde birlikte çalışmaya devam edeceklerine inandığını belirtti.

ORTAK AKIL VE SİYASİ İSTİKRAR MESAJI

Bahçeli, aklın insanlara amacını ve bu amaca nasıl ulaşacağını öğrettiğini ifade etti. Aklı karışık olanların tutarsız eylemler sergilediğini, bunun ahlak ve etik ihlallerine yol açtığını belirtti. Türkiye’nin ortak akıl ve ortak yaşama arzusunun tehdit altında olduğunu vurguladı.

EDİBE MUHALEFETİ VE YASADIŞI PROTESTOLAR

Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’yla birlikte hizalanan menfaatperest yoldaşları demokrasinin olanaklarını hiçe saymaktadır” dedi. Protestoların, öğrencilerin eğitim hayatlarını olumsuz etkileme amacı taşıdığını savundu. Öğrencilerin yalnızca okuldaki yerlerinde bulunması gerektiğini ve eğitim sisteminin suistimal edilmesine karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

CHP’NİN DAVRANIŞLARINA ELEŞTİRİLER

Bahçeli, CHP’nin kriz oluşturma çabalarını eleştirerek, TBMM’de yapılan bazı hamlelerin siyasi terbiye ve teamüllere aykırı olduğunu söyledi. CHP’li Meclis Başkanvekili ve Katip Üye’nin istifa etmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

SONUÇ VE GELECEK VURGUSU

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kıyamete kadar var olacağını belirtti ve muhaliflerin amaçlarının boşuna olduğunu vurguladı. “Türk milleti yegâne güvencimizdir” diyerek güçlü bir birliktelik mesajı verdi. Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle çalışmaların durdurulmasının ardından kriz çıkaran CHP’nin yanlışlarını sert bir dille eleştirdi.