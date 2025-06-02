MHP’de Bayramlaşma Programı Açıklandı

KURBAN BAYRAMI PROGRAMI BELİRLENDİ

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, MHP’de bayramlaşma programı netleşti. Program, bayramın 2. gününde başlayacak.

SİYASİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞMA HEYETİ

Bayramın 2. günü, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşan heyet, diğer siyasi partileri kabul edecek. Bayramlaşma heyetinde yer alan isimler arasında Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal bulunuyor.

Kurban Bayramı’ndaki ilk bayramlaşma, saat 09.00’da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP, 09.25’te DEM Parti heyetini ve 09.50’de AK Parti heyetini de ziyaret edecek. Program, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile devam edecek. MHP heyetinin bu partilere de bayramlaşma ziyaretinde bulunacağı belirtildi.