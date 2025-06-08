“MHP-DEM Bayramında ‘Demli Çay’ Diyaloğu”

KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Siyasi parti heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal’dan oluşan heyet, demokratik ve ilerici bir siyasi parti olan DEM Parti ile bayramlaştı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, MHP heyetine “Ne içersiniz?” diye sorduğunda, Durmaz’ın “Çay” yanıtı vermesi üzerine geldi çaylar. MHP’li Durmaz, dağıtım sırasında “Açık çay” isteyince “Şimdi desem ki, demli çay içmiyorum, yanlış anlaşılacak” diye bir şaka yaptı. Bu espri, her iki heyetin de gülmesine neden oldu. DEM Parti heyeti, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, MHP’den sonra Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, AK Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetlerini de ağırlamayı planlıyor.

BAYRAMLAR BİR BİRLİK GÜNÜDÜR

Bayramlaşma sırasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, DEM Parti’nin ve basının bayramını kutlayarak sözlerine “Bayramlar, barışmanın, bağışlanmanın ve kardeşliğin pekiştiği anlamlı günlerdir. Bir bayrama daha sağlık içinde kavuşmuş olmanın huzuru içerisindeyiz. Cenabı Allah, milletimizin birliğini, beraberliğini bozdurmasın” cümleleriyle başladı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tiryaki, MHP heyetini ilk ziyaretçi olarak ağırlamanın değerli olduğunu ifade ederek “Bizim mesajlarımızın başında, inşallah barış gelir, huzur gelir bu ülkeye” dedi.

Tiryaki, Türkiye açısından yepyeni bir barış iklimi doğmasına yol açan süreç hakkında heyecan ve umut taşıdıklarını belirtti. “Gözyaşını, kanı, ölümleri konuşmayacağımız bir dönem umuyoruz” diyen Tiryaki, “Bu ülkenin kaynaklarının halkına harcanacağı bir dönem olsun. Savaşa, çatışmaya değil huzura harcansın” diye ekledi.

HEDEF, TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE

Durmaz, Türkiye’nin 40 yıllık terör sorununa dikkat çekerek “Birçok nesil terörle büyüdü. Artık terörsüz bir Türkiye’ye geçmek ve kardeşlik hukukunu daha da geliştirmek son derece önemli” ifadelerini kullandı. Bu konunun çözümü için gerekli adımların atılması gerektiğini söyleyen Durmaz, “Bu ülkenin ortak kaderini paylaşan insanların birbirinden ayrılamayacağı gerçeğiyle hareket etmeliyiz” dedi.

Tiryaki, her iki partinin de birlikte çalışarak barışın sağlanması için el birliği içinde süreci destekleyeceğini ifade etti. “Sürecin değerlendirilmesi için bir komisyonun oluşturulması önemlidir” diyen Durmaz, “Hepimiz, ortak hedefler doğrultusunda Türkiye’yi büyütmeliyiz” diye ekledi.

MECLİS’TE KOMİSYON ÖNERİSİ

Tiryaki, MHP’nin TBMM’de kurulması beklenen komisyona hazırlanmış olması gerektiğini ifade ederek, MHP’nin bu konuda epey düşündüğünü belirtti. “Meclis’te tartışılması ayrıca çok değerli olur” diyen Tiryaki, “Bu komisyonun sadece dışarıda demeç vermek yerine, partilerin iç organlarında görüşmeler yapmasına fırsat tanıyacağına inanıyoruz” dedi. Durmaz da bu sürecin iyi niyetle yürümesi gerektiğini vurgulayarak, “Somut şekilde herkesin konuya samimi yaklaşıp yaklaşmadığının da ortaya çıkacağını umuyoruz” dedi.

İkili, bayram sonrasında bu konudaki adımların atılmasını umut ederek, tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşacak komisyonda Türkiye adına somut gelişmeler yaşanmasını bekliyor.