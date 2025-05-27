MHP-DEM Görüşmesi Son Buldu! Açıklama Geldi

DEM PARTİ HEYETİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ

DEM Parti heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde MHP’yi ziyaret etti. Bu önemli zirvede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bulundu. Görüşmede, PKK’nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Bahçeli’nin sürece dair komisyon kurma çağrısı da görüşmede tartışılan konular arasında yer aldı. Ayrıca, ceza infaz düzenlemesine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

BAHÇELİ HEYETİ KAPIDA KARŞILADI

Görüşme, saat 11.30’da başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde TBMM’ye geldi. Bahçeli, bir süre sonra Meclis’teki odasının kapısına çıkarak DEM Parti heyetini karşıladı. Görüşmenin başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı. Ardından heyetler, görüşme için içeriye geçti. Görüşme yaklaşık saat 12.10’da sona erdi.

DEM PARTİ’DEN GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, görüşme sonrasında yazılı bir açıklama yapacaklarını belirterek, “Görüşme olumlu geçti” ifadesini kullandı.