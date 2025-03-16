MHP’den Öcalan ve PKK Hakkında Açıklama

ÖCALAN’IN SÖZLERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi Öcalan” sözlerine yanıt vererek durumu netleştirdi. Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya demeç veren Özdemir, yeni çözüm süreci ile ilgili önemli noktaları aktardı. Özellikle Öcalan’ın silah bırakma çağrısı ve PKK’nın ateşkes kararı, gündemde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Türkiye’nin Aşması Gereken Konular

Özdemir, Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi” ifadesini değerlendirirken, “Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkanımız bu gerçekliği dile getirdi. Türkiye’nin bazı konuları aşması gerekiyor. Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz” diyerek önemli bir değerlendirme yaptı. Ayrıca, Avrupa ile Türkiye arasında yakın gelecekte olumlu gelişmeler yaşanmasını umduğunu vurguladı.

Suriye Anlaşması ve Terörsüz Türkiye Hedefi

MHP’nin Suriye’deki anlaşmayı tam desteklediğini ifade eden Özdemir, “Bu noktaya Türkiye’nin ve yaşanan sürecin büyük katkısı var. Sayın Genel Başkanımız, olacakları öngörerek adımlarını attı. Eğer terörsüz Türkiye hedefi için adım atılmasaydı, bugün vakit kaybettirici tartışmalar içinde oyalanacaktık” dedi. Özdemir, 2011’den bu yana Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelesine yönelik önerilerinin hayata geçtiğini de ekledi.

Toplumsal Kucaklaşma Mesajı

Özdemir, toplumsal birlik vurgusu yaparak, “Bu ülke Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Sünni’si, Laz’ı, Çerkes’i ile hepimizin. Cumhur İttifakı olarak toplumsal ayrışmayı yönetimdeki kucaklaşma ile aşacağız” şeklinde konuştu. Bu ifadeler, MHP’nin kapsayıcı bir yaklaşım benimsediğini gösterdi.

Yeni Anayasa Çalışmaları ve Kapsayıcılık Vurgusu

Yeni anayasa meselesindeki tutumunu dile getiren Özdemir, “Hepimizin anayasası olmalı, herkesi kapsamalı” dedi. MHP’nin 2021’de bir anayasa önerisi hazırlanıp bunu AK Parti ile paylaştığını belirten Özdemir, “Daha demokratik, daha kapsayıcı bir Türkiye ile 21. yüzyılda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bunun hukuki ve diplomatik altyapısını hazırlamak gerekir” şeklinde ifade etti.

Öcalan’ın Silah Bırakma Çağrısı ve PKK’dan Ateşkes Kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi” çağrısını yaptığı Abdullah Öcalan, silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetmesi yönündeki tarihi bir çağrıda bulundu. Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu tarihî sorumluluğu üstleniyorum” ifadelerini kullandı. PKK Yürütme Komitesi ise bu çağrıya destek vererek 1 Mart’tan itibaren ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Komite, Öcalan’ın serbest bırakılmasını da talep etti.