MHP Genel Başkanı Bahçeli’den İran Üzerine Vurgular

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ve bölgede yaşanan çatışmalara dikkat çekti. Bahçeli, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Bahçeli, “Siyonist-emperyalist menşeli savaş ve cinayet makinesinin devamlı surette Müslüman kanı dökmesi, bunun yanı sıra İslam coğrafyasını savaş ve çatışma arenasına dönüştürmesi hunhar nitelikli kahredici bir kısır döngü olduğu kadar tahammülü imkansız tek yanlı zalimlik numunesidir” diyerek, Ankara ile Tahran’ın bakış açısının benzer olduğunu belirtti. Ayrıca, “Ankara ile Bağdat ve Şam’ın, Kudüs ile Gazze’nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ VE ÇATIŞMALAR İSLAM ALEMİNİ YARALADI

Bahçeli’nin mesajında “Bir yanda on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in sonuna yaklaşırken, diğer yanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’yle müşerref olmanın buruk da olsa manevi güzelliğini yaşıyoruz. Buruğuz, çünkü Ramazan ayının sulh ve sükûneti maalesef her cepheden ihlal edilmiş, süregelen şiddet tonu yüksek savaş ve çatışmalar İslam alemini ağır şekilde hırpalamış ve yaralamıştır” şeklinde ifadeler yer aldı. Bahçeli, ayrıca “Ne yazık ki iman ve inanç ölçülerimize müzahir ve münasip şekilde tezahürünü niyaz ve murat ettiğimiz birlik, dirlik ve dayanışma ruhundaki derin çatlaklar, bundan kaynaklanan pek çok sorun aşama aşama vasat bulmuştur” dedi. Savaşların yarattığı yıkımı da dile getirerek, “Uçuşan füzeler, hedef alınan masum insanlar, yıkıma maruz kalan stratejik altyapılar, devamlı çıta yükselten jeopolitik gerilimler, her yerinden hasar alan medeniyet mirası özelde din kardeşlerimizi, genel manada ise İslam ülkelerinin egemenlik haklarını rehin almıştır” ifadesini kullandı.

BU ZULÜM MUTLAKA SON BULMALIDIR

Bahçeli, Kadir Gecesi’nde acı, soykırım ve savaşların neden İslam coğrafyasında devam ettiğini dürüst bir vicdanla sorgulamanın ve bu bağlamda ahlaki bir özeleştirinin şart olduğunu belirtti. “İçte dağınık olduğumuz müddetçe, aramızda nifak tohumları yeşerdiği sürece dışımızdan her türlü mütecaviz müdahalenin yapılacağını asla unutmamak asıl olmalıdır” diyen Bahçeli, Siyonist-emperyalist savaşın sonuçlarını da değerlendirdi. Bahçeli, “Geldiğimiz bu aşamada inanç hürriyetimize, insan olmaktan mütevellit tarihi haklarımıza sahip çıkmadığımız veya çıkamadığımız takdirde varlığımızın ve hayati çıkarlarımızın kademe kademe çiğneneceği çok açıktır” şeklinde sert bir ifadede bulundu. Ayrıca, “On beş gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır” dedi.

KARDEŞLİK ŞUURUNUN İKMALİYLE DERLENİP TOPARLANMALIYIZ

Bahçeli, bu dönemde Siyonist-emperyalist kumpasların karanlık tuzaklarına düşmeden ve kardeşlik şuuruyla birleşerek toparlanmanın önemine vurgu yaptı. “Kadrini ve kıymetini hakkıyla ifa etmeyi ümit ettiğim bugünkü Kadir Gecemizde, kendimize dönerek yanlışların nerede yapıldığını, açıkların nerede verildiğini, zaaf ve zayıflıkların nerelerde tebarüz ettiğini temiz bir vicdan eşliğinde teşhis edip buna muvafık tedbirler almak tarihi bir sorumluluktur” ifadeleriyle bu sorumluluğun altını çizdi. Son olarak, Bahçeli, Türk milletinin ve Türk-İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni kutlayarak, “Cenab-ı Allah Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda onurlu bir hayatın mücadelesini veren kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum” dileğinde bulundu.