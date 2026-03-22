MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Sözleri Hatalı Servis Edildi

Bengü Türk’te yayımlanan Nevruz haberinde yaşanan bir hata, tartışmalara yol açtı. İnternet sitesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Nevruz kutlamasındaki “büyük Türk coğrafyası” ifadesinin “büyük Kürt coğrafyası” şeklinde yer alması dikkat çekti. Bu yanlış ifade, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu haline geldi. Tepkilerin artması üzerine Bengü Türk, o haberin metnini düzelterek resmi bir açıklamada bulundu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bengü Türk, yaşanan durumu bir yazım hatası olarak değerlendirdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Bengü Türk TV internet sitesi benguturk.com’da yer alan Nevruz Bayramı kutlama haberi editör hatasından kaynaklı olarak video içeriğinde yer almayan kelimelere yer verilmiştir. Bizim için asıl olan video içeriğinin kendisidir ve dikkate alınması gereken de habercilik etiği gereği bu olmalıdır” denildi.

SORUMLU EDİTÖR GÖREVDEN ALINDI

Haber sitesi, hatanın ardından sorumlu editörün görevine son vererek açıklamalarına devam etti. Haberdeki yanlış ifadenin, ‘büyük Türk coğrafyası’ olarak düzeltildiği belirtildi. Açıklama metninde, sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara tepki gösterilerek, “Yapılan yazım hatası kısa süre içerisinde düzeltilmiş ancak bazı art niyetli sosyal medya kullanıcılarının videonun aslını görmezden gelerek sehven yazılan bir kelime üzerinden kirli propaganda yürüttükleri görülmüştür. Yapılan hata üzerine sorumlu editör görevinden alınmıştır. Temennimiz kirli propagandaya alet olanların aynı şekilde bu açıklamaya da yer vermeleridir” ifadelerine yer verildi.

