MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yolsuzluk Yarasına Dikkat Çekti

DEVLET BAHÇELİ’DEN İSTANBUL’UN FETHİ MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Bahçeli, “İstanbul’un yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi büyük bir yaradır.” ifadesini kullandı. Bahçeli’nin açıklamasının detayları şöyle: “Parlak ufkuna kara perdelerin çekilmek istendiği, tarihin gerisine düşmesi için sinsi çabaların gözlemlendiği İstanbul’un 572’inci fetih yıldönümünü haklı bir gurur ile kutluyoruz. İstanbul, Türk-İslam medeniyetinin ve Türkiye’nin baş tacı, gönül tahtı, iftihar tablosudur.”

SİYASİ YIKIM MÜELİFLERİ

Bahçeli, maalesef fethin ruh ve şuurunu anlayamayan siyasi ve ideolojik yıkım müelliflerinin, 572 yıl önceki zaferden rövanş almak amacıyla harekete geçtiğini dile getirdi. Ancak bu çabaların boşuna olduğunu vurguladı. “Dünyaya açılan tarih, kültür ve kardeşlik penceresi olan İstanbul’un derin ve çetin mahiyetli hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi milli yürekleri acıtan büyük bir yara olarak karşımızdadır.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’UN GELECEĞİNE DUIKUNA İNANCI

Fethin akıl, ahlak ve manevi mirasıyla taban tabana zıt olan günümüzdeki ıstıraplı dönemin sona ermesini umut ettiğini belirten Bahçeli, “İstanbul’a vurulan zincirler 572 yıl evvel nasıl kırılmışsa bugünkü habis kuşatma da aynı şekilde kırılacaktır.” dedi. İstanbul’un fetih emanetine sarılarak zorlu süreçleri aşacağına inandığını aktardı. “Milli birlik, dayanışma ve kardeşliğimizin asırlara sari çınarı olacağından hiç kuşkum yoktur.” ifade etti.

FETİH BİR STRATEJİDİR

Bahçeli, her fetnin bir stratejinin sonucu olduğunu söyleyerek, fetihlerin sağlam bir irade, inanmış kalpler ve cesaretle elde edildiğini vurguladı. Anadolu Hisarı’nın karşısında inşa edilen Rumeli Hisarı’nın zekanın marifeti olduğunu belirtti. “Sabır, dua, kahramanlık ve usta planlamayla 53 gün sonra alınan İstanbul, Türk milletinin kalpgahı yapmaya ant içmiş bir milliyetperverliğin muvaffakiyetidir.” şeklinde sözlerine devam etti.

DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ DENGE

Yeniçerisinden hakanına, elleri havada dua eden isimsiz neferlerden devrin ilim irfan pınarı Aksemsettin’e kadar fetih; bir destanın, bir dirilişin, ve efendimizin övgüsüne layık çabaların bir hedefidir. Bahçeli, İstanbul’un fethiyle doğu ile batı arasındaki dengenin bozulduğunu ve insanlığın kader haritasının değiştiğini söyledi. “Fatih Sultan Mehmed, yalnızca askeri gücüyle değil; sabrıyla, sağduyusuyla ve derin fikriyle İstanbul’u Türk milleti ile buluşturmuştur.” dedi.

ŞEHİTLERİ UNUTMAYALIM

Bahçeli, İstanbul’un fethinin 572’inci yıl dönümünde Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlere, özellikle Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman askerlerine rahmet dilediğini belirtti. İstanbul’un fethine dair düşüncelerini, saygı ve özlemle aktardı.