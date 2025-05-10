MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A.Türk’e tebrik telefonu etti

BAHÇELİ’DEN AHMET TÜRK’E TELEFON

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk’ü telefonla arayarak, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihindeki kongresi ve elde ettiği “tarihi kararlar” için tebrik etti. Türk, Bahçeli’nin sürecin hayırlı olmasını istediğini ve kendilerini kutladığını ifade ederek, “Terörsüz Türkiye” sürecinde Bahçeli’nin en büyük rolü üstlendiğini vurguladı. Ayrıca, Türk, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyaç duyduğunu ve Meclis’in bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

DEMOKRATİK GELECEK İHTİYACI

Ahmet Türk’ün açıklamalarında, “Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Bugünün dünyasında ve Ortadoğu’daki gelişmelerin ışığında… Kadim iki halk, Kürt ve Türk toplumları geçmişten bu yana dostça ve kardeşçe yaşamıştır. Ancak son dönemlerde yaşanan inkar politikaları nedeniyle Kürtler silahlı mücadelelere yönelmek zorunda kaldı. Barışın kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz ve demokratik bir Türkiye’de herkesin mutlu olabileceğine inanıyoruz. Bu bağlamda bazı girişimlerde bulunuldu, çalışmalar yapıldı ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı” ifadeleri öne çıktı. Türk, PKK’nin kongresinin olumlu bir sonuçla toplanmasının önemli olduğunu ancak Meclis’te demokratik adımların atılması gerektiğini de hatırlattı.

MECLİS’E ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Türk, “Hukuki boyutta demokratik bir gelecek için atılması gereken adımları gündeme getirmek Meclis’in sorumluluğundadır. Biz burada sadece Kürt meselesi ile değil, tüm Türkiye’nin demokratikleşmesi ihtiyacıyla hareket etmeliyiz. Meclis bu süreci demokratik bir anlayışla yürütmezse hedeflere ulaşmak zorlaşır.” dedi. Sırrı Süreyya’nın cenazesinde toplumsal barışın önünün açıldığını gördüklerini belirten Türk, tüm insanların bu kaybı büyük bir üzüntüyle karşıladığını ekledi.

BAHÇELİ’NİN RİSK ALMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreçteki rolüne dair bir soruya Türk, “Sayın Bahçeli’nin bu süreçteki rolü çok büyüktür. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye çağrı yapmasında önemli bir risk aldı. Ancak Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için bu riski göze aldı. Bugün bu risk, onurlu bir barış sürecine katkı sundu.” yanıtını verdi. Türk, Bahçeli’nin kendisini arayarak sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını belirtti.

AÇIKLAMALAR YAKINDA GELECEK

Açıklama zamanı sorulduğunda Türk, “Kararlar aslında alınmıştır. İnşallah en kısa sürede değerlendirilecek ve kamuoyuna açıklanacaktır. Sayın Öcalan’ın talebinin yerine getirileceğinden endişemiz yok.” dedi. Sürece inanmayanların düşüncelerine dair ise, “Herkeste endişeler olabilir, fakat süreç ilerledikçe bunun endişe duyulacak bir durum olmadığını herkes görecektir.” şeklinde konuştu.