MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şiddeti kınadı

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan bir siyasi parti yöneticisine, fiziksel saldırıya uğradığı için geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Bahçeli, “Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum,” diyerek bu konuda net bir tutum sergiliyor.

PROVOKASYONUN DÜŞÜNDÜRÜCÜ ETKİLERİ

Bahçeli, insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen provokasyonu “her anlamda düşündürücü ve ürpertici” olarak niteliyor. Bu menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini, şayet başka bir gizli durum varsa bunun aralanmasının toplumsal huzur açısından önemli olduğunu vurguluyor.

ŞİDDET EYLEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bahçeli, “Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır,” diyor. Emniyet ve yargı teşkilatının eşzamanlı çalışarak bu sorunları aydınlatacak yeteneğe sahip olduğunu belirtiyor.

TARİHİ YANLIŞLAR

Bahçeli, Türkiye’nin şiddet sarmalına çekilmesi ve tahrik ortamının alevlendirilmesi gibi faaliyetlerin tarihi bir yanlış olduğunu vurguluyor. Bu yanlışların içinde olanların aklını başına alması gerektiğini, ahlaki sorumluluk ve sağduyulu bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade ediyor. Son olarak, merhum Sırrı Süreyya Önder için bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor.