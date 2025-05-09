MHP İle Peker Arasında Yakınlaşma İddiası

SOSYAL MEDYADA PATLAK VEREN YENİ İTTİFAK İDDİALARI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medyada organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait bir videoyu paylaşması, siyaset dünyasında büyük hareketlilik yarattı. Yönter’in, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves” ifadeleriyle paylaştığı video, MHP ile Peker arasında yeniden bir yakınlaşma olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Peker’in MHP Genel Başkanı ile Görüşmeleri

Gazeteci Timur Soykan, MHP ile Peker arasındaki yakınlaşmanın yalnızca Yönter’in paylaşımlarıyla sınırlı olmadığını belirtti. Soykan, Peker’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sağlık sorunları yaşadığı dönemde iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti. Bahçeli’nin hastaneye kaldırılmadığı anlarda bu görüşmelerin yapıldığını ve sonrasında tekrar görüşme olduğunu belirten Soykan, “Sedat Peker, MHP ile kesinlikle barıştı. Peker, Bahçeli ile birkaç kez detaylı bir şekilde konuştu ve geçmiş olsun dileklerini iletti” dedi. Soykan’a göre, bu görüşmeler Peker’in Türkiye’ye dönüşü için zemin hazırlıyor.

Peker’in MHP ile Geçmişi

Sedat Peker, gençlik dönemlerinde Turancı kimliği ile dikkat çekerken, MHP ile ilişkilerinde zaman zaman kopmalar yaşadı. 2021 yılında YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarla uyuşturucu ticareti, kara para ve faili meçhul cinayetler gibi suçlamalar gündeme geldi. O dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli, Peker’in açıklamalarını “sosyal medya ifşaları” olarak değerlendirmiş ve “Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir” demişti. Ancak, Bahçeli’nin 2025 yılında geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında Peker’in geçmiş olsun mesajları ve Yönter’in paylaşımları, iki taraf arasında bir yakınlaşmanın yaşandığına dair yorumların güçlenmesine yol açtı.