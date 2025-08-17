MHP’li Adan Açıklama Yaptı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla gerçekleştirdiği “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” İstanbul’da önemli bir etkinlik olarak hayata geçti. MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Bakırköy’deki bir otelde gerçekleştirilen bu toplantının divan başkanlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan üstlendi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Adan, programda yaptığı konuşmada, “Terörsüz Türkiye” hamlesinin anlamını kavramak için Türkiye’nin çevresinde meydana gelen olayları analiz etme zorunluluğuna vurgu yaptı ve “Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır” dedi. MHP için “Terörsüz Türkiye” projesinin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını belirten Adan, “Liderimizin öncülüğünde üstlendiği bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında her kesimi şoke eden nihai hamledir” ifadesini kullandı. Ayrıca, Terörsüz Türkiye’nin, ülkeye parmak sallayan emperyal güçlere karşı bir duruş olduğunu savunarak, “Bu hamleyle liderimiz, sadece hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye’yi bu kaostan yeni çağın süper gücü olarak çıkartmayı hedeflemektedir” dedi.

ÖTEKİLERDEN FARKLILIĞI

Yıllardır süregeldiği terörle mücadelede çeşitli girişimlerin olduğunu fakat ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin daha farklı bir yaklaşım içerdiğini ifade eden Adan, “Bu hamle tartışmasız bir devlet inisiyatifidir. Ötekilerden üç farkı vardır. Bu girişim terör örgütünün feshi, silahın bırakılmasıyla başlamıştır.

İkinci en önemli nokta, yalnızca bir partinin dışında meclisteki bütün partilerin çalışmalarda yer almasıdır.” dedi. Adan, bu nedenle ortaya çıkacak kararlar ve önerilerin milli mutabakata ulaşacağını belirterek, “Terörsüz Türkiye’nin üçüncü farkı ise en önemlisidir. Bu defa süreci başlatan, kararlılıkla yürüten, liderimiz Devlet Bahçeli’nin şahsında Türk milliyetçileridir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu meseleye gösterdiği hassasiyet ve dirayetin, sürecin seyrini belirlemede önemli bir etkisi olduğunu vurguladı.

KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ KORUYORUZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, annelerin gözyaşının dökülmediği bir gelecek inşa etme hedeflerini aktardı. Yıldız, “Bizden hiç kimse anayasanın ilk dört maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısının arkasında durarak önemli bir yol alındığını belirten Yıldız, bu sürecin, geçmişteki çözüm sürecinin yeni bir versiyonu olmadığını, tamamen toplumu kucaklayan bir yaklaşım içerdiğini ifade etti.