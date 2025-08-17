MHP’li Adan’dan Süreç Açıklaması

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMALARI

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla düzenlediği “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi. MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Bakırköy’deki bir otelde yapılan programın divan başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan üstlendi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ İÇİN HAYATİ BİR DURUM

Adan, programda yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye” projesini anlamak için Türkiye’nin çevresindeki olayları değerlendirme zorunluluğunun bulunduğunu belirtti ve “Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi için ‘Terörsüz Türkiye’ projesi yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin öncülüğünde üstlendiği bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında her kesimi şoke eden nihai hamledir” dedi. Ayrıca, bu projenin, ülkeye parmak sallayan emperyal güçlere karşı bir rest olduğunu ifade etti.

ÖZEL NİTELİKLERİYLE FARKLI BİR SÜREÇ

Adan, uzun yıllardır süregelen terörle mücadelede birçok girişim olduğunu, fakat “Terörsüz Türkiye” sürecinin farklı olduğunu dile getirdi ve “Bu hamle tartışmasız bir devlet inisiyatifidir. Ötekilerden üç farkı vardır. Bu girişim terör örgütünün feshi, silahın bırakılmasıyla başlamıştır” diye konuştu. Türkiye’deki tüm partilerin bu çalışmada yer aldığını da vurgulayarak, bu durumun ortaya çıkacak kararların milli mutabakat değeri taşıyacağını gösterdiğini söyledi. Adan, lider Devlet Bahçeli’nin bu süreçteki belirleyici konumuna da dikkat çekti.

GÜVENİ KUVVETLENDİREN SÜREÇ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, annelerin gözyaşının akmadığı bir gelecek inşa etme hedefinde olduklarını ifade etti. Yıldız, “Bizden hiç kimse anayasanın ilk dört maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir” dedi. Sürecin geçmişteki çözüm süreciyle karıştırılmaması gerektiğini belirten Yıldız, bunun toplumu kucaklayan ve vatandaşın devlete güvenini pekiştiren bir süreç olduğunu vurguladı.