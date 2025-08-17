MHP’li Adan’dan Süreç Açıklaması

MHP’DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE TOPLANTISI

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla gerçekleştirdiği “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” İstanbul’da gerçekleştirildi. MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliği yaptığı toplantı, Bakırköy’deki bir otelde yapıldı ve divan başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan üstlendi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİNE VURGULAR

Programda yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye” hamlesinin anlamını kavrayabilmek için Türkiye’nin çevresinde yaşanan olayları analiz etmeleri gerektiğini belirten Adan, “Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Milli birlik ve iç barış, bu ortamda hayati önem taşımaktadır. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi için ‘Terörsüz Türkiye’ projesi yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin önderliğinde üstlenilen bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında her kesimi şoke eden nihai hamledir” diye konuştu. Adan, Terörsüz Türkiye’nin, ülkeye parmak sallayan emperyal güçlere karşı bir tepki olduğunu ifade ederek, “Bu hamleyle liderimiz yalnızca hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri ortadan kaldırmayı değil, Türkiye’yi kaostan yeni çağın süper gücü haline getirmeyi hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

ÖTEKİLERDEN FARKLILIĞI

Yıllardır süregelen terörle mücadelede daha önce girişimlerin olduğunu ancak ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin diğerlerinden farklı olduğunu belirten Adan, “Bu hamle, tartışmasız bir devlet inisiyatifidir. Üç önemli farkı var. İlk olarak, bu girişim terör örgütünün feshi ve silahın bırakılmasıyla başlamıştır. İkinci önemli nokta, yalnızca bir partinin dışındaki tüm partilerin çalışmalarda yer alacak olmasıdır.” dedi. Celal Adan, bu nedenle ortaya çıkacak kararların milli mutabakat değeri taşımış olacağını vurgulayarak, “Terörsüz Türkiye’nin üçüncü farkı en önemlisidir. Süreci başlatan ve kararlılıkla yürüten, liderimiz Devlet Bahçeli’nin şahsında Türk milliyetçileridir” ifadesinde bulundu. Adan, bu durumun tüm kapıları açacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuyla gösterdiği hassasiyetin bu süreci farklı kıldığını belirtti.

KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, amaçlarının annelerin gözyaşının dökülmediği bir gelecek oluşturmak olduğunu söyledi. Yıldız, “Hiç kimse anayasanın ilk dört maddesini, 42. maddesini veya 66. maddesinde tanımlanan millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir ve bu maddeler kesinlikle tartışmaya açılmaz” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısından itibaren oldukça önemli bir yol alındığını kaydeden Yıldız, bu sürecin “2013-2015 tarihleri arasında ortaya konulan çözüm sürecinin 2024-2025 versiyonu” olmadığına dikkat çekti. Yıldız, “Toplumu tamamen kucaklayan, temel hak ve özgürlüklerin alanını genişleten adımlar atacağımızda yeni bir dil inşa etmemiz gerekiyor” diye ekledi.