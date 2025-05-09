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MHP’li Celal Adan, “Kan ve Kin Kapatıldı.”

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BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI SONRASI ÖCALAN’DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik “Gelsin TBMM’de konuşsun, PKK silah bıraksın” uyarısının ardından, Öcalan bir açıklama yapmıştı. Bugün ise PKK’nın kongresini topladığını duyurdu.

CELAL ADAN’DAN YORUM

Bu gelişmelerle ilgili olarak, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Adan, “Kan ve kin devri kapandı” ifadesini kullandı. Celal Adan’ın bu önemli tespiti dikkat çekti.

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