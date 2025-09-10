MHP’li Feti Yıldız: “Kaçacaksa Daha İyi!”

HİKMET ÇETİN VE FETİ YILDIZ GÖRÜŞMESİ

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştiren eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, bu sefer MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, bu görüşmede belediye başkanlarının yargı süreçleri detaylı bir şekilde tartışıldı. Çetin, özellikle Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları konusunda bir adım atılıp atılmayacağını sordu. Feti Yıldız, “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” şeklinde yanıt verdi. Ancak Çetin, görüşmeden çıkardığı izlenimi şöyle paylaştı: “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılanmaları için bir adım atılacağına dair işaret aldım.”

KAÇMA İDDİALARINA ESPRİLİ YANIT

Görüşme sırasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Feti Yıldız, belediye başkanlarının serbest bırakılmaları durumunda yurt dışına kaçabilecekleri yönündeki iddialara esprili bir cevap verdi: “Kaçacaksa daha iyi ya, onlardan kurtulmuş olursunuz. Daha ne istiyorsunuz?” Bu sözler Çetin’i güldürdü, ancak Çetin bu duruma karşılık olarak “Başkanlarımız hiçbir yere kaçmaz. Ülkelerinden ayrılmaz” yanıtını verdi.

KAYYUM VE KURULTAY DAVALARI ÜZERİNE ORTAK GÖRÜŞ

Görüşmenin diğer önemli başlıkları, belediyelere kayyum atanması ve CHP’nin İstanbul İl Kongresi ile 38. Kurultayı’na ilişkin iptal davaları oldu. Hem Çetin hem de Yıldız, kayyum uygulamalarına karşı olduklarını ifade etti. Çetin, “Feti Yıldız, kayyum konusuna nasıl karşıysa, İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönündeki karara da, kurultayın iptali ile ilgili davaya da karşı” şeklinde konuştu.