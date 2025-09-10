MHP’li Feti Yıldız: “Kaçacaksa Daha İyi!”

HİKMET ÇETİN’DEN YENİ GÖRÜŞME

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, bu sefer MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile buluştu. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün bildirdiğine göre, bu görüşmede belediye başkanlarının yargı süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Çetin, özellikle Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları konusuyla ilgili herhangi bir adım atılıp atılmayacağını sordu. Feti Yıldız ise bu noktada “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” şeklinde yanıt verdi. Bununla birlikte, Çetin, görüşmeden edindiği izlenimi “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılanmaları için bir adım atılacağına dair işaret aldım” diyerek paylaştı.

ESPİRİLİ DİYALOG VE GÜLÜŞLER

Görüşme sırasında dikkat çekici bir diyalog gerçekleşti. Feti Yıldız, belediye başkanlarının serbest bırakılması halinde yurt dışına kaçabileceklerine dair iddialara esprili bir yanıt vererek, “Kaçacaksa daha iyi ya, onlardan kurtulmuş olursunuz. Daha ne istiyorsunuz?” dedi. Bu sözler, Çetin’i güldürürken, “Başkanlarımız hiçbir yere kaçmaz. Ülkelerinden ayrılmaz” diyerek yanıtını verdi.

KAYYUM VE KURULTAY İPTALİ ÜZERİNE ORTAK GÖRÜŞ

Görüşmenin başka bir önemli konusu da belediyelere kayyum atanması ve CHP’nin İstanbul İl Kongresi ile 38. Kurultayına yönelik iptal davaları oldu. Çetin ve Yıldız, kayyum uygulamalarına karşı ortak bir duruş sergiledi. Çetin, “Feti Yıldız, kayyum konusuna nasıl karşıysa, İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönündeki karara da, kurultayın iptali ile ilgili davaya da karşı” şeklinde konuştu.