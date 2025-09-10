MHP’li Feti Yıldız: “Kaçacaksa Daha İyi!”

HİKMET ÇETİN’DEN FETİ YILDIZ’A BELEDİYE BAŞKANLARI SORUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geçen hafta bir araya gelen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, bu defa MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, görüşmede belediye başkanlarının yargı süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Çetin, özellikle Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmalarıyla ilgili bir adım atılıp atılmayacağını sordu. Feti Yıldız, “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” yanıtını verdi. Bununla birlikte Çetin, görüşme sonrasında edindiği izlenimi paylaşarak, “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılanmaları için bir adım atılacağına dair işaret aldım.” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARININ KAÇMA İHTİMALİNE ESPRİLİ YANIT

Görüşme sırasında dikkat çeken bir diyalog da yaşandı. Feti Yıldız, belediye başkanlarının serbest bırakılması durumunda yurt dışına kaçma ihtimalleri ile ilgili esprili bir yanıt verdi: “Kaçacaksa daha iyi ya, onlardan kurtulmuş olursunuz. Daha ne istiyorsunuz?” Bu cevap, Çetin’i güldürürken, Çetin’in verdiği yanıt ise, “Başkanlarımız hiçbir yere kaçmaz. Ülkelerinden ayrılmaz” şeklinde oldu.

KAYYUM VE KURULTAY İPTALİ ÜZERİNE ORTAK GÖRÜŞ

Görüşmede ele alınan diğer konular arasında belediyelere kayyum atanması ve CHP’nin İstanbul İl Kongresi ile 38. Kurultayı’nın iptal davaları da yer aldı. Hem Çetin hem de Yıldız, kayyum uygulamalarına karşı olduklarını ifade etti. Çetin, “Feti Yıldız, kayyum konusuna nasıl karşıysa, İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönündeki karara da, kurultayın iptali ile ilgili davaya da karşı.” diye belirtti.