MHP Lideri Bahçeli Açıklama Yaptı: Barış!

BARİŞ VE DAYANIŞMA VURGUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık talihiyle, ortak aklı çalıştıran milli birlik ve dayanışma tablosuyla, aynı zamanda mülkün temeli olan adalet tabanıyla, elbette asırlara sari ahlak müktesebatının tasarruf ve taahhüdüyle tarihi bir eşiktedir” dedi. Bahçeli, Türk vatanının her köşesine barış tohumlarının emek, sabır ve fedakarlıkla ekildiğini belirterek, “Umutsuzca sulanan bu barış tohumları artık tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır” ifadesini kullandı.

PKK’NIN TARİHİ AÇIKLAMASI

Bahçeli, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde 12. Kongresi’ni gerçekleştirerek, 27 Şubat İmralı çağrısına uygun kararlar aldığını belirtti. “Bugün sabah saatlerinde PKK silahları bıraktığını, örgütsel varlığını feshettiğini açıkladı” diyen Bahçeli, böylelikle PKK musibeti son bulacağını, 47 yıldır kanlı bir sayfa olan bu süreçten sonra Türk milleti ve kardeşliğin önünü açacağını söyledi.

EYLEM BİRLİĞİ GEREKEN BİR DURUMDUR

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren terörsüz Türkiye hedefini kararlılıkla savunduğunu vurgulayarak, “Partimiz ve Cumhur İttifakı geri adım atmadı. İmralı ile DEM Parti ile ilgili riskler dikkatle görülmüştür” dedi. Türkiye’nin on yıllardır taşıdığı terör ve bölücülük kamburuna müdahale edildiğini ve bunun neticesinde sonuçlar alındığını kaydetti.

GELECEK İÇİN DİKKAT VE TEDBİR

Bahçeli, “Milletine ve ülkesine feda edilmiş hayatımın en mümtaz anını hissetmenin ruh haliyle doluyum. Bundan sonrası için daha temkinli, dikkatli ve sağduyulu hareket edilmesi gerekli” ifadesini kullandı. Silah bırakma sürecinin denetiminin nasıl yapılacağı, örgüt militanlarıyla ilgili alınacak tedbirlerin üzerinde durulması gereken bir durum olduğunu belirtti.

HOŞGÖRÜ VE UZLAŞMA ÇABALARI

“Barış havası, güvenlik ortamı kalıcı ve gerçekçi olmalıdır” diyen Bahçeli, toplumsal önyargıların kurutulması, ideolojik ve ilkesiz takıntıların kapatılması gerektiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin inkar, imha ve asimilasyon yanlısı bir yaklaşım içinde olmadığını belirten Bahçeli, Türk ve Kürt halklarının birlikte var olduğu mesajını verdi.

GAZİLERİMİZE VE ŞEHİTLERİMİZE TEŞEKKÜR

Bahçeli, “Bugün kazanan barış ve kardeşliktir. Bugün kazanan siyaset ve demokrasidir” diye konuştu. Terörizmin ülke üzerindeki etkilerinin sona ermesini umduğunu ve bunun milli ülkülerle el ele yürünerek gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, merhum Sırrı Süreyya Önder’i rahmetle anarak, terörsüz Türkiye hedefi için özveride bulunan herkese minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

SONUÇ OLARAK

Bahçeli, aziz şehitleri andığını ve gazilere sağlıklı bir yaşam dilediğini ifade ederek, büyük Türk milletine saygılarını sundu. Terörsüz Türkiye konusundaki tarihi gelişmelerin ve kararların hayırlı olmasını temenni etti.