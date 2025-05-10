MHP Lideri Bahçeli, Ahmet Türk’ü aradı

BAHÇELİ’DEN TEBRİK VE BARİŞ MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk’ü telefonla arayarak, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihindeki kongresi ve aldığı “tarihi kararlar” nedeniyle tebrik etti. Türk, Bahçeli’nin sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını aktararak, MHP liderinin “Terörsüz Türkiye” sürecinde en büyük rolü oynadığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyaç duyduğunu ve Meclis’in bu süreçte sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

TOPLUMSAL BARIŞ VE DEMOKRATİK GELECEK VURGUSU

Ahmet Türk’ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı… Son dönemde inkar politikası nedeniyle Kürtler silahlı bir mücadeleye girdi. Bugün barışın kaçınılmaz olduğunu, demokratik bir Türkiye’de tüm halkların mutlu olacağını düşünüyorum. Bazı girişimlerde bulunuldu ve hayırlı bir sonuç çıktığını görüyoruz. Barşın sağlanması açısından Meclis’te demokratik adımlar gündeme getirilmeli. Türkiye’nin demokratikleşmesi için atılması gereken önemli adımlar var.” Türk, toplumsal barışın sağlanma sürecinin Meclis’in görevleri arasında olduğunu ifade etti.

BAHÇELİ’NİN ROLÜ VE RİSK ALMAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu süreçteki rolüne yönelik soruya Türk, “Elbette en büyük rol Sayın Bahçeli’ndindir. Bu kapının aralanmasında önemli bir riskti, ama Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için bu riski aldı. Sayın Bahçeli beni aradı ve sürecin hayırlara vesile olmasını diledi. Ben de kendisini kutluyorum.” ifadelerini kullandı. Türk, Bahçeli’nin barış sürecinde sağladığı katkının önemli olduğunu belirtti.

GELİŞMELER YAKINDA DUYURULACAK

Türk, açıklama zamanına dair “Aslında karar alınmıştır. En kısa sürede değerlendirme sonucunda açıklayacaklardır.” dedi. “Sürece inanmayanlara ne demek istersiniz?” sorusuna ise, “Herkeste endişeler olabilir, fakat görüşmeler ilerledikçe bu sürecin başarıyla götürüleceğine olan inancımız artacaktır.” ifadesini kullandı. Zamanla şüphelerin ortadan kalktığını ifade etti.