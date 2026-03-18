MHP Lideri Bahçeli: Çanakkale’de Kahramanlık Vurgusu

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, düşman güçlerinin Çanakkale’de korkuyu aşmış bir irade ve cesareti, ölüme meydan okuyan bir kahramanlığı, farklı köken ve inançlara sahip ama aynı bayrak altında birleşen bir milleti bulduklarını ifade etti. Açıklamasında Bahçeli, “Vatanı çiğnemek, milleti dize getirmek, tarihi ters yüz etmek hevesiyle hücuma kalkışan müstevli kuvvetler, karşılarında korkuyu yenmiş bir basireti, kefeni çoktan giymiş bir kahramanlığı, kökeni, mezhebi, meşrebi, yöresi ne olursa olsun aynı bayrak altında kenetlenmiş bir millet vakarını bulmuşlardır” dedi.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ ANMA

Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna hayatını kaybeden kahraman şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Ayrıca, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini dile getirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek Mal Varlığını Açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in mal varlığıyla ilgili iddialarını yalanlayarak, belgelerin sahte olduğunu ve kendisine yönelik dava açacağını açıkladı.
Gündem

Bayern Münih’te Kaleci Krizi Özel İzin Gerektiriyor

Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kaleci krizi yaşanıyor. Üç as kaleci ve U19 kalecisi forma giyemeyecek; 16 yaşındaki Leonard Prescott'ın oynaması için özel izin gerekli.
Gündem

İran Operasyonları İsrail’e Yoğun Füze Saldırısı Başlattı

İran, Tel Aviv’deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla savaşın 19. gününe girdi. 230’den fazla ölü olduğu bildiriliyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutlayarak bir mesaj paylaşırken, şehitleri andı.
Gündem

İmamoğlu’ndan Saraçhane’ye Duygu Dolu Çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutukluluğunun birinci yılında yayımladığı video mesajla vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.