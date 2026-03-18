MHP Lideri Bahçeli: Çanakkale’de Kahramanlık Vurgusu

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, düşman güçlerinin Çanakkale’de korkuyu aşmış bir irade ve cesareti, ölüme meydan okuyan bir kahramanlığı, farklı köken ve inançlara sahip ama aynı bayrak altında birleşen bir milleti bulduklarını ifade etti. Açıklamasında Bahçeli, “Vatanı çiğnemek, milleti dize getirmek, tarihi ters yüz etmek hevesiyle hücuma kalkışan müstevli kuvvetler, karşılarında korkuyu yenmiş bir basireti, kefeni çoktan giymiş bir kahramanlığı, kökeni, mezhebi, meşrebi, yöresi ne olursa olsun aynı bayrak altında kenetlenmiş bir millet vakarını bulmuşlardır” dedi.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ ANMA

Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna hayatını kaybeden kahraman şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Ayrıca, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini dile getirdi.