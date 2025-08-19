MHP Lideri Bahçeli’den Özel’e Tepki

BAHÇELİ’DEN ÖZGÜR ÖZEL’E YÜKLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’e Aydın’da yaptığı konuşma üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Özel’in konuşmasını “Tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir.” şeklinde tanımlayan Bahçeli, CHP Genel Başkanı’nın tüm söylemlerinin yalan geçtiğini ve iddialarının yanıltıcı olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaları da gündeme getiren Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, alınan astronomik rüşvet paralarını ‘sistem’ denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır.” dedi.

DAVALARIN HIZLA SONUÇLANMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Bahçeli, yürütülen soruşturmalara ilişkin yapılması gereken bir çağrıda bulundu. MHP lideri, “Milliyetçi Hareket Partisi, görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık şekilde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır.” şeklinde konuştu. Bahçeli, uzayan soruşturmaların siyasi istismara maruz kalmasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

PARTİ ÜZERİNDEN SPEKÜLASYON YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ

Bahçeli, Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz’ı “kiralık katil ve suikastçı” olarak nitelendirmesini hatırlatarak, “Özel’in partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur.” dedi. Selahattin Yılmaz’ın kendisinin “ülküdaşı ve dava arkadaşı” olduğunu ifade eden Bahçeli, “Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır.” şeklinde konuştu.