MHP Lideri Bahçeli’den Özel’e Tepki: Her Sözü Yalan

MUHALEFETE AĞIR ELEŞTİRİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’in Aydın’da gerçekleştirdiği konuşmayı eleştirdi. Özel’in sözleri için “Tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir.” diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı’nın her söyleminin yalan ve yanlı, her iddia ve ifşasının ise yanıltıcı olduğunu belirtti. Bahçeli, CHP’li belediyelere dair süregelen soruşturmalara dikkat çekerek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını ‘sistem’ denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır.” şeklinde konuştu.

ADALET BEKLENTİSİ

Bahçeli, devam eden soruşturmalara ilişkin de önemli bir çağrıda bulundu. MHP lideri, “Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır.” dedi. Uzayan soruşturmaların siyasi istismara maruz kalmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu durumun da adaletin tecellisini zora sokabileceğini ifade etti.

HAFİFLETİCİ İFADELER

Bahçeli, Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz’ı “kiralık katil ve suikastçı” olarak nitelendirmesinin ardından, “Özel’in partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur.” ifadelerini kullandı. Selahattin Yılmaz’ın kendisi için bir dava arkadaşı olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır.” şeklinde konuşarak, MHP’nin iç destek ve dayanışma ruhuna da dikkat çekti.