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MHP Lideri Bahçeli: Erdoğan Tek Seçenektir

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BAHÇELİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenleme yapılmalıdır” diyerek dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı olması gerektiğini vurguladı.

SOYLU’DAN DESTEK MESAJI

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, “Büyüğümüz Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçime girmesi ifadeleri ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılı’nın istikamet meselesidir. Minnettarız” şeklinde bir mesaj yayımlayarak Bahçeli’ye destek verdi.

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