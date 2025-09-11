MHP Lideri Bahçeli, Provokasyona Açık Uyardı

DEVLET BAHÇELİ’DEN YAZILI AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine, İzmir’deki karakol saldırısına ve suça sürüklenen çocuklara dair bir yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci konusunda, önümüzdeki günlerin her türlü provokasyona açık olduğunu ifade etti. “Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır.” diye belirtti.

İZMİR KARAKOL SALDIRISI VE ÇOCUKLAR

İzmir’deki karakol saldırısında iki polisin şehit olmasıyla ilgili olarak, Bahçeli, çocukların katil olamayacağını, katil veya teröristin çocuk olarak tanımlanmasının kesinlikle yanlış olduğunu vurguladı. “Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır.” ifadesini kullandı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR KONUSU

MHP lideri Bahçeli, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için öngörülen ceza indirimlerinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Adil yargılamaların, vicdanları kanatmayacak bir şekilde hukukun temel ilkelerine uygun olarak hızla tamamlanması gerektiğine dikkat çekti. Kamuoyunda yerleşen cezasızlık algısının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini ve “yapanın yanına kar kalır” kanaatlerinin yıkılması gerektiğini bildirdi.

SİLAH DÜZENLEMESİ ÜZERİNE

Son olarak Bahçeli, av silahları da dahil olmak üzere yasal ve yasa dışı silah tanımının, kullanımının, taşınmasının ve temin sürecinin netleştirilip sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.