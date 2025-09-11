MHP Lideri Bahçeli, Provokasyona Açık Uyardı

DEVLET BAHÇELİ’DEN YAZILI AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci, İzmir’deki karakol saldırısı ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yaklaşan günlerin her türlü provokasyona açık olduğunu vurguladı. “Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır.” şeklinde konuştu.

İZMİR’DEKİ KARAKOL SALDIRISI

İzmir’de gerçekleştirilen karakol saldırısında iki polisin şehit olduğu olayla ilgili Bahçeli, “Çocuktan katil olmayacağını, katil veya teröristin çocuk olarak tanımlanmasının ise çetin bir yanlış olduğunu” belirtti. Bunun yanı sıra, “Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

MHP lideri, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için öngörülen ceza indirimlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bahçeli, “Adil, hakkaniyete bağlı, vicdanları kanatmayacak yargılamaların hukukun temel ilkelerine müzahir ölçüde süratle tamamlanması” gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kamuoyuna yerleşen cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve bu duruma dair yerleşmiş kanaatlerin yıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.

SİLAH DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YENİ ÖNERİLER

Bahçeli, av silahları dahil olmak üzere yasa dışı ve yasal silahların tanımı, kullanımı, taşınması ve temini ile ilgili süreçlerin netleştirilmesi ve sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.