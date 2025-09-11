MHP Lideri Bahçeli, Provokasyona Dikkat Çekti

TÜRKİYE’DE TERÖRSÜZ SÜREÇ UYARISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak terörsüz Türkiye sürecine, İzmir karakol saldırısına ve suça sürüklenen çocuklara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, önümüzdeki günlerin her türlü provokasyona açık olduğunu belirtirken, bu durumu “Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır.” sözleriyle ifade etti.

İZMİR’DE ŞEHİT OLAN POLİSLERİ UNUTMAYALIM

İzmir’deki karakol saldırısında iki polisin şehit olmasının ardından Bahçeli, bu tür durumlarda çocukların katil olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı. Bahçeli, katil veya teröristin çocuk olarak anılmasının “çetin bir yanlış” olduğunu belirterek, “Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN CEZA İNDİRİMLERİ

MHP lideri, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için öngörülen ceza indirimlerinin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Adil, hakkaniyete bağlı, vicdanları kanatmayacak yargılamaların hukukun temel ilkelerine müzahir ölçüde süratle tamamlanması” gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kamuoyunda yayılan cezasızlık algısının tamamen yok edilmesi ve “yapanın yanına kar kalacağına dair yerleşmiş kanaatlerin mutlaka yıkılması” gerektiğini örneklendirerek açıkladı.

AV SİLAHLARI ÜZERİNE YENİ DÜZENLEMELER

MHP Genel Başkanı Bahçeli, av silahları dahil olmak üzere yasa dışı ve yasal silah tanımı, kullanımı, taşınması ve temini konularında süreçlerin netleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, bu düzenlemelerin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.