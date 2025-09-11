MHP Lideri Bahçeli: Provokasyona Hazır Günler

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DAİR UYARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci, İzmir karakol saldırısı ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, “Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkın” diyerek dikkat çekti. Ayrıca, “Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır.” şeklinde beyan etti.

İZMİR KARAKOL SALDIRISI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

İzmir’de iki polisin şehit olduğu karakol saldırısına yönelik görüşlerini paylaşan Bahçeli, “Çocuktan katil olmayacağını, katil veya teröristin çocuk olarak tavzih ve tevilinin çetin bir yanlış olduğunu” ifade etti. Suç işleyenler ve bu suçu azmettirenler hakkında, “Gözünün yaşına bakılmamalıdır.” diyerek, bu durumla ilgili sert bir tutum sergiledi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR KONUSU

MHP lideri, “15-18 yaş grubundaki çocuklar için öngörülen ceza indirimlerinin yeni baştan değerlendirilmeli” ifadesini kullanarak, adil ve hakkaniyete dayalı bir yargılama sürecinin gerekliliğine vurgu yaptı. Bahçeli, kamuoyundaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılması gerektiğini ve “Yapanın yanına kar kalacağı” inancının mutlaka yıkılması gerektiğini belirtti.

SİLAH DÜZENLEMESİ İHTİYACI

Bahçeli, av silahları dahil olmak üzere, yasa dışı ve yasal silah tanımı, kullanımı, taşınması ve teminiyle ilgili süreçlerin netleştirilmesi ve sınırlanması gerektiğini söyledi. Bu konunun aksine atılacak adımların önemine dikkat çekti.