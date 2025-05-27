Mhp Lideri Kardeşlik Yüzyılı Geliyor

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ ŞEHİTLER ANITINI ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’na ziyarette bulundu. Bahçeli, burada çok sayıda partili tarafından karşılandı. Kurmaylarının yanı sıra birçok parti yöneticisi de Bahçeli ile birlikte alana giriş yaptı. 27 Mayıs tarihi, “Ülkücü Şehitler” günü olarak anılıyor. Anıtta bir araya gelen partililer, dua ederek anıta karanfil bıraktı.

BİRLİK MESAJI VERİLDİ

Bahçeli, daha sonra gazetecilerin karşısında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. MHP lideri, “Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır. Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir.” ifadesiyle birlik mesajı verdi.

ŞEHİTLERE SAYGI ÇAĞRISI

Devlet Bahçeli, şehitlerin kahramanlıklarının nesiller boyunca aktarılacağını belirtti. Şunları söyledi: “Toprağımızda izi olmayanların tohum tohum saçılan emekleri inkar edenlerin bugünlerde maske takıp milliyetçi hareketi suçlaması bilinmelidir ki; şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır.” Bahçeli, “Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerindedir.” diyerek şehitlere duyduğu saygıyı vurguladı.