MHP Ve İYİ Parti Liderleri Selamlaşmadı

TOPLANTININ AÇILIŞI

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze üzerindeki saldırıları, Filistin halkına yönelik soykırım ve zulüm ile kıtlık politikalarını ve bölgedeki güncel durumu ele almak amacıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü bir araya geldi. Toplantıya CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra tüm siyasi partilerin genel başkan ve grup başkanvekilleri de katıldı.

GERGİNLİK GÖZE ÇARPARKEN

Genel Kurul toplantısına ilk katılan isimlerden biri MHP lideri Bahçeli oldu. MHP sıralarında yerini alırken, İYİ Parti lideri Dervişoğlu salona girdiği sırada aralarındaki gerginlik dikkat çekti. Dervişoğlu, MHP sıralarına başıyla selam verirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın ayağa kalkma hareketi, ancak Dervişoğlu’nun İYİ Parti sıralarına geçmesiyle son buldu. Bunun yanında, MHP lideri Devlet Bahçeli de Dervişoğlu’na selam vermedi.