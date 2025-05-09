MHP Ve Peker Görüşme İddiası Ortaya Atıldı

YÖNTER’İN PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait bir videoyu sosyal medya üzerinden paylaşması, siyaset arenalarını hareketlendirdi. Yönter’in, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves” şeklinde alıntıladığı video, MHP ile Peker arasında yepyeni bir yakınlaşma olduğu yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Peker’in Bahçeli ile İki Görüşmesi İddiası

Gazeteci Timur Soykan ise bu durumu destekleyen çarpıcı bir bilgi paylaştı. Soykan’a göre, Peker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu iletişim, Peker’in MHP ile barıştığını gösteriyor. Bahçeli’nin sağlık sorunları yaşadığı dönemde bu görüşmelerin gerçekleştiği, Peker’in Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği öne sürülüyor. Soykan, “Sedat Peker, MHP ile kesinlikle barıştı. Peker, Bahçeli ile birkaç kez detaylı bir şekilde konuştu” ifadelerini kullandı. Bu görüşmeler, Peker’in Türkiye’ye dönüşü için bir zemin oluşturabilir.

Peker’in MHP ile Tarihsel İlişkisi

Sedat Peker, gençliğinde Turancı kimliği ile tanınsa da geçmişte MHP ile ilişkilerinde dalgalanmalar yaşandı. 2021 yılında YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve faili meçhul cinayetler gibi konulara dair çarpıcı iddialarda bulunmuştu. O dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli, Peker’in bu iddialarına “sosyal medya ifşaları” şeklinde yanıt vererek, “Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir” demişti. Ancak Bahçeli’nin 2025 yılında geçirdiği kalp ameliyatının ardından Peker’in geçmiş olsun mesajları ve Yönter’in video paylaşımı, iki tarafın ilişkilerinin düzelmeye başladığı yönünde yorumlara neden oldu.