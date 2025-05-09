MHP Ve Peker Görüşmesi İddia Ediliyor

MHP’DE SEDAT PEKER GERİ DÖNÜŞÜ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait bir videoyu sosyal medyada paylaşması, siyaset kulislerinde büyük bir hareketlilik yarattı. Yönter’in “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves” mesajıyla paylaştığı video, MHP ile Peker arasında yeniden bir yakınlaşma olduğu iddialarını güçlendiriyor.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMELER

Gazeteci Timur Soykan, Peker’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Soykan’a göre, bu görüşmeler Peker’in MHP ile barıştığını gösteriyor. Bahçeli’nin sağlık sorunları yaşadığı bir dönemde başlayan bu iletişim, Peker’in Türkiye’ye dönüşünün zeminini hazırlıyor.

Sedat Peker, MHP ile ilişkisinde geçmişte bazı kesintilere rağmen, Bahçeli ile görüşmeler yapmış. Soykan, Peker’in, Bahçeli’nin tedavi gördüğü süre zarfında da iletişim kurduğunu belirtti. Bu süreçte Peker, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletmiş.

PEKER’İN GEÇMİŞİ VE MHP İLE BAĞLARI

Sedat Peker, genç yaşlarda Turancı kimliğe sahip olsa da, MHP ile ilişkileri zamanla inişler ve çıkışlar göstermiştir. 2021 yılında YouTube üzerinden yayınladığı içeriklerde uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve faili meçhul cinayetler gibi konularda sert açıklamalarda bulunmuştu. O dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli, Peker’in iddialarını “sosyal medya ifşaları” olarak nitelendirerek, “Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir” demişti. Ancak Bahçeli’nin 2025’te geçirdiği kalp ameliyatı sonrası, Peker’in geçmiş olsun dilekleri ve Yönter’in paylaşımları, iki taraf arasında yeni bir yakınlaşma olabileceği değerlendirmelerini artırıyor.