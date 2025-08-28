MHRS’ye üniversite hastaneleri entegre ediliyor

Bakan Memişoğlu, Uşak’taki ziyaretlerini tamamladıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Memişoğlu, üniversite hastanelerinin bazılarına MHRS üzerinden randevu sisteminin entegre edildiğini duyurdu.

Pilot Olarak İki Hastanede Başlıyor

Memişoğlu, “Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz.” dedi. Süreç ile ilgili olarak, “Bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri veya özel hastaneler değil, milletimize hizmet eden hastaneler olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak bu hizmetlere bakıyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

MHRS’den Randevu Nasıl Alınır?

MHRS üzerinden 7/24 hasta randevusu alınabiliyor. “ALO 182” telefon üzerinden her an randevu almak mümkün. Bunun yanı sıra internet üzerinden de randevu almak mümkün. MHRS web sitesi veya MHRS mobil uygulamasını kullanarak randevu oluşturmak için, MHRS’nin internet sitesindeki Randevu Al bölümüne gidilmesi gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi girildikten sonra randevu bilgileri doldurularak randevu oluşturulabiliyor.