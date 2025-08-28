Mhrs’ye Yeni Dönem: Üniversite Hastaneleri Entegre Ediliyor

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Memişoğlu, Uşak’taki ziyaretleri sonrası gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırma yönünde devam eden çalışmalara dair bilgiler veren Memişoğlu, üniversite hastanelerinin bir kısımda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu sisteminin entegre edildiğini dile getirdi.

PİLOT UYGULAMA AİLE HASTANELERİNDE BAŞLIYOR

Bakan Memişoğlu, “Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz.” dedi. Ayrıca, bakanlığın sağlık hizmetlerinin sunulduğu tüm alanların daha iyi olması için sürekli bir çaba içinde olduğunu ve hastaneleri, üniversite, kamu veya özel hastane olarak değil, millete hizmet eden kuruluşlar olarak gördüklerini vurguladı. Memişoğlu, “Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.” şeklinde ekledi.

MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA YÖNTEMİ

MHRS üzerinden 7/24 hastane randevu oluşturma imkanı bulunuyor. “ALO 182” telefon uygulaması ile günün her saatinde randevu almak mümkün. Ayrıca, internet üzerinden de randevu almak için MHRS’nin web sitesi veya mobil uygulaması kullanılabiliyor. MHRS’nin internet sitesine girerek Randevu Al bölümüne geçtikten sonra T.C. kimlik numarası ve şifre girişi yapılarak randevu oluşturma işlemi gerçekleştirilebiliyor.