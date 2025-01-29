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Mi̇t’ten Suriye’de Terör Operasyonu

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MİT’İN SINIR ÖTESİ OPERASYONU

MİT, Suriye’de bir sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında “Sözdar Afrin” kodu ile bilinen Şiraz Ömer etkisiz hale getirildi. PKK/YPG’nin maliye yapılanmasında görev yapan Ömer, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. MİT’in istihbarat çalışmaları sonucu terörist Ömer’in yeri belirlenip, adım adım takibi yapıldı. Uygun şartlar oluştuğunda, PKK/YPG’li Ömer, Suriye’deki Rumeylan-Malikiye yolu üzerinde gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

ŞİRZAD ÖMER’İN ÖRGÜTLE BAĞLANTISI

Şiraz Ömer, 2012 yılında PKK/YPG’ye katıldı ve örgütün Suriye’deki sözde Rojava Sekretaryası’nda aktif olarak yer aldı. Bir süre Irak/Kandil bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra Suriye’ye geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyesinde görev aldı. Ayrıca, örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ’nin sözcülüğünü üstlendiği bir dönem bulunmakta olup, son olarak örgütün maliye yapılanmasında yönetici olarak görev yapıyordu.

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