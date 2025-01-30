Mia Teknoloji, Akıllı Şehir İçin Sipariş Aldı

ŞİRKETTEN ÖNEMLİ DUYURU

MİA Teknoloji A.Ş (MIATK), uluslararası bir firmadan yurt dışında gerçekleştirilecek Akıllı Şehir Projesi için önemli bir sipariş aldığını bildirdi. Bu proje, toplu taşıma araçlarının yapay zeka destekli akıllı ulaşım sistemine entegrasyonunu içerecek.

SİPARİŞİN DETAYLARI

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz uluslararası bir şirketten, yurt dışında yapılmak üzere akıllı şehir projesi kapsamında toplu taşıma araçlarının yapay zeka destekli akıllı ulaşım sistemine dahil edilmesi ve gerekli tüm yazılım, donanım, kurulum, test ve devreye alma işlemlerini içeren bir sipariş almıştır. Siparişin toplam tutarı vergiler hariç 629.000,00 USD olup, teslimatının ivedilikle yapılması planlanmaktadır.”

GELECEK PROJELER VE HIZLI BÜYÜME

Şirket, sağlam temellere dayanan iş yapış modeli ile önemli projelerde yer almayı sürdürecek. Bu tür projeler, MİA Teknoloji’nin uluslararası arenada büyümesini hızlandıracak ve yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonunu güçlendirecek.