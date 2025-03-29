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Michael Schumacher İçin Üzücü Sağlık Haberi

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SAĞLIK DURUMU YENİDEN GÜNDEME GELDİ

2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonrasında ailesi tarafından titizlikle korunan Michael Schumacher’in sağlık durumu, Alman gazeteci Felix Gorner’in yaptığı açıklamalarla tekrar merak konusu oldu. Gorner, Schumacher’in sürekli bakıma ihtiyaç duyduğunu ve “konuşarak iletişim kuramadığını” vurguladı.

TEDAVİ İÇİN ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Schumacher ailesi, ünlü pilotun tedavi süreci ve bakımı için özel bir ekip oluşturmuş durumda. Tüm olanaklar seferber edilerek Schumacher’in en iyi şekilde desteklenmesi sağlanıyor.

HAYRANLARDAN VE FORMULA 1 DÜNYASINDAN DESTEK

Formula 1 dünyası ve hayranları, Schumacher’in sağlık durumuna dair duygularını sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Efsane pilotun ailesi, “onun mahremiyetini korumak” için sağlık durumu hakkında bilgileri büyük ölçüde gizli tutmaya devam ediyor.

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