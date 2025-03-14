Miçotakis Kabine Değişikliğine Gitti

PROTESTOLARIN SONUCU

Yunanistan’da devam eden protestolar sonucunda başbakan Kyriakos Miçotakis kabinesinde köklü değişiklikler yaptı. 2023 yılında 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası meydana gelen tepkilerin ardından hükümette birçok bakan değişikliği yapıldı.

BAKANLIKTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, televizyonda gerçekleştirdiği açıklamada, kamuoyu yoklamalarında negatif geri dönüşler alan Miçotakis’in, maliye, ulaştırma, göç ve sivil koruma alanlarında üst düzey bazı bakanları değiştirdiğini belirtti. Ancak dışişleri ve savunma bakanları görevlerinde kalmaya devam ediyor. Bu hamle, hükümetin ocak ayından beri Atina ve diğer şehirlerde meydana gelen protestoları ele alış yöntemine ilişkin parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasını aşmasının ardından geldi.

BÜYÜK TREN KAZASI VE SEBEPLERİ

Tren kazası, 28 Şubat 2023 tarihinde Atina’dan Selanik’e yönelen ve 350’den fazla yolcu taşıyan bir trenin Larissa kenti yakınlarında bir yük treniyle çarpışması sonucu oldu. Olayın benzer hat üzerinde kilometrelerce mesafede tehlike alarmı olmadan meydana geldiği bildirildi. Hatalı ekipman ve insan hatası kazanın sebepleri arasında yer aldı. Kazaya sebebiyet verenler arasında yerel istasyonun yönlendirilmesinden sorumlu şef de bulunuyor. 40’tan fazla kişi hakkında dava açıldığı belirtildi fakat davanın yıl sonundan önce görülmesi beklenmiyor.