Miçotakis Kabine Değişikliğine Gitti

PROTESTOLAR SONUCUNU GÖSTERİYOR

Yunanistan’da gerçekleştirilen gösteriler, başbakan Kyriakos Miçotakis’in, 2023 yılında 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazası nedeniyle önemli bir kabine değişikliği yapmasına neden oldu. Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, televizyonda yaptığı açıklamada, kamuoyunda olumsuz karşılanan Miçotakis’in maliye, ulaştırma, göç ve sivil koruma gibi birçok üst düzey bakanlıkta değişiklikler gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak, dışişleri ve savunma bakanlarının görevlerine devam ettiği gözlemleniyor.

TRAFİK FACİASI NEDENİYLE ÖNLEMLER ALINIYOR

Bu kabine değişikliği, hükümetin ocak ayından bu yana Atina ve diğer şehirlerde süregelen protestoları dikkate alarak, demiryolu trajedisini ele alış biçiminden dolayı parlamentoda gerçekleştirilen güvensizlik oylaması sonrasında alındı. Protestolar, büyük bir tren kazasının ardından patlak vermişti. 28 Şubat 2023 tarihinde, Atina’dan Selanik’e giden ve 350’den fazla yolcu taşıyan bir trenin, Larissa kenti yakınlarında bir yük treniyle çarpışması sonucu yaşanan bu kaza, kamuoyunda büyük yankılar uyandırmıştı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından, her iki trenin kilometrelerce aynı hatta herhangi bir uyarı olmadan yan yana ilerlemesi dikkat çekti. Olayda hatalı ekipman ve insan hatası gibi sebepler öne çıkarken, trenlerin yönlendirilmesinden sorumlu yerel istasyon şefi dahil 40’tan fazla kişi hakkında dava açıldı. Ancak, kazaya ilişkin davanın yıl sonundan önce görülmesinin beklenmediği ifade ediliyor.