Miçotakis, Türkiye’ye METEOR Satışından Endişe Ediyor

YUNANİSTAN BAŞBAKANINDAN FRANSA CUMHURBAŞKANINA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in “Yapay Zeka Eylem Zirvesi” kapsamında Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile baş başa görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye’ye yönelik olası METEOR füzeleri satışının da gündeme gelmesi planlanıyor.

TÜRKİYE’YE FÜZE SATIŞI HAKKINDAKİ ENDİŞELER

Yunan medyasına göre, Miçotakis’in Türkiye’ye METEOR füzeleri satışının gerçekleşmemesi için görüşmelerde bulunacağı ancak Yunanistan’ın bu durumu engelleyebilme olasılığının çok zayıf olduğu ifade ediliyor. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Miçotakis, Brüksel’de gerçekleşen AB Zirvesi sırasında Macron ile Türkiye’ye METEOR füzeleri satışının olasılığı hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Macron’un, bu konuda İngiltere’nin Türkiye ile görüşmelerde bulunduğunu, fakat anlaşmanın henüz kesinleşmediğini belirttiği ifade ediliyor.

Fransız kaynakların açıklamalarına göre, METEOR füzeleri, Fransa’nın dışında İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve İsveç’in ortak olduğu MBDA konsorsiyumu tarafından üretiliyor ve dolayısıyla Fransa bu süreçte ana rolü oynamıyor. Ayrıca, Yunanistan’ın cephaneliğinde 36 adet METEOR füzesi bulunduğu bilgisi de kaydedildi.

Savunma Bakanı Nikos Dendias ise, 29 Ocak’ta Fransa’nın Atina Büyükelçisi Laurence Auer ile yaptığı görüşme sırasında Türkiye’ye METEOR füzeleri satışı konusundaki endişelerini dile getirerek, “Yunanistan’ın böyle bir olasılığa şiddetle karşı olduğunu” belirtti. Dendias, Türkiye’ye yönelik tehditlerin sürekliliğine vurgu yaparak, “Ülkemizin tehditle karşı karşıya bulunduğu apaçık. Bu tehdidi önleyebilmemiz için de gücümüzü arttırmalıyız” dedi.