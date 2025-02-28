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Microsoft, Skype’ı Kapatıyor ve Teams’e Yönlendiriyor

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MİCROSOFT SKYPE’I KAPATMA KARARI ALDI

Microsoft, 2011 yılında 8,5 milyar dolara edinmiş olduğu Skype’ı kapatma sürecine girdi. Şirket, bugün yaptığı açıklamada, “Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams üzerinden devam edin.” şeklinde bilgiler paylaştı.

SKYPE’IN POPÜLERLİĞİ AZALIYOR

Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma uygulamaları sayesinde daha fazla kullanıcıya ulaşan Skype, son yıllarda rakiplerini yakalamakta zorlanıyor. Microsoft’un yatırımlarını Teams platformuna yönlendirmesi, Skype’ın kapanma aşamasına gelmesinde etkili olan önemli nedenlerden biri oldu.

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