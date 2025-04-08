Microsoft, Windows 11 Başlat Menüsünü Güncelliyor

Microsoft, Windows 11’in Başlat menüsünde önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor. Test aşamasında olan yeni tasarım, Phone Link yan paneli aktif hale getirildiğinde masaüstünün önemli bir kısmını kaplayabiliyor. Bu değişiklik, bazı kullanıcılar için endişe kaynağı olurken, Microsoft’un bu konuyu çözme amacıyla bir seçenek sunduğu bildiriliyor.

yeni başlat menüsü tasarımı

Windows 11’in yeni Başlat menüsü tasarımı, Phone Link yan paneli açık olduğunda daha geniş bir görünüm sağlıyor. Phone Link, Android akıllı telefonları Windows 11 masaüstüne entegre ederek metin, bildirim ve belirli uygulamaları kullanma imkanı sunuyor. Yeni tasarımda, Phone Link ile ilgili tüm bilgiler Başlat menüsünün sağ tarafında yüzen bir kutuda yer alıyor. Sızan görüntülere göre, yeni Başlat menüsü tasarımı ve Phone Link panelinin birlikte kullanılması halinde, masaüstünün yüzde 75’lik kısmını kaplayabileceği görülüyor. Bu durum, bazı kullanıcıların Windows 8’deki tam ekran Başlat menüsünü hatırlamasına sebep oluyor.

microsoft’tan kontrol seçeneği

Microsoft, kullanıcıların bu durumu yönetebilmesi için bir çözüm öneriyor. Phone Link panelini gizleme veya gösterme seçeneği sunan bir düğme mevcut. Bu düğme ile kullanıcılar, istedikleri zaman paneli geri çekerek Başlat menüsünü küçültebiliyorlar.