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Spor

“Mijatovic: Küfür Etmedim, Sadece Mücadele Ettim”

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ANADOLU EFES BAŞANRENKTÖRÜ MAĞLUBİYETİ TELAFİ EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 6. haftasında İspanya’nın Barcelona takımına 97-88 yenilen Anadolu Efes’in başantrenörü Tomislav Mijatovic, bu mağlubiyetin ardından telafi edeceğini dile getirdi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlayan Mijatovic, “Türk halkını bugün mutlu etmek istedik ama başaramadık. Oyuncularım gayet iyi mücadele etseler de zihinsel hatalar maçı kontrol etmemize engel oldu” şeklinde ifade etti. Mijatovic, maçların sonucunun küçük detaylarla belirlendiğine dikkat çekti ve “Harika bir çaba gösterdiler. Taraftarlarımıza bu maçı telafi edeceğimizin sözünü veriyorum” dedi.

HAKEM KARARLARINA ELEŞTİRİ

Mijatovic, hakemlerin bazı teknik faul kararlarını anlamadığını belirtti. “Küfür etmedim, bir şey yapmadım ama kural kuraldır, yorum yapmak istemiyorum. Bunun çok sık tekrar etmemesini istiyorum” diyen Mijatovic, mağlubiyetlerine neden olan küçük detayları değiştireceklerinin altını çizdi.

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