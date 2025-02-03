Mikheil Lomtadze Hepsiburada Başkanı Oldu

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Çoğunluk hissesinin Kaspi.kz’ye devrinin tamamlanmasının ardından, Hepsiburada’nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşti. Bu önemli toplantıda şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mikheil Lomtadze belirlendi. Lomtadze, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kaspi.kz’yi, yenilikçi, hayata dokunan ve dünya standartlarında dijital hizmetler geliştirerek insanların günlük yaşamlarını daha iyi hale getirmek amacıyla kurduk. Şimdi, Hepsiburada ekibiyle el ele vererek şirketi daha da ileriye taşırken, bu ilk misyonumuza her zaman sadık kalacağız” dedi.

GÜÇLERİ BİRLEŞTİRME HEYECANI

Mikheil Lomtadze, Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan’a güveni ve dostluğu için teşekkür ederek, “Kendisine gelecekte başarılar diliyorum. Şimdi güçlerimizi birleştirirken, Türkiye’deki müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın hayatını daha iyi hale getirecek yenilikçi servisler geliştirme fırsatına sahip olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Kaspi.kz’nin kurucu ortaklarından biri olan Lomtadze, aynı zamanda Kaspi.kz’nin İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapıyor. 2002 yılında Harvard Business School’dan MBA derecesi alan Lomtadze, halen Harvard Business School’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Danışma Kurulu üyesi.