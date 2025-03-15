Dünya

Mikrofon Trump’ın Yüzüne Çarptı!

mikrofon-trump-in-yuzune-carpti

TRUMP’IN MICROFON OLAYI

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’deki Andrews Ortak Üssünde gazetecilere yanıt verirken kazara yüzüne bir boom mikrofon çarptı. Mikrofon, Trump’ın ağzına çarparken, Başkan refleksle gözlerini kapatıp kafasını geriye doğru eğdi. Ancak mikrofon bu defa da yüzünün diğer tarafına çarptı. Trump, muhabire “ters ters” bakarak durumu değerlendirdi ve gazeteci mikrofonu hızla geri çekti. Bu esnada Trump eğlenerek iki kaşını kaldırdı ve muhabire yönelttiği esprili bir şekilde “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü?” şeklinde konuştu. Mikrofonu tutan operatörün hangi medya kuruluşuna ait olduğu belirtilmedi.

TÖKEZLEME ANI

Mikrofon olayından dakikalar önce Beyaz Saray bahçesinde Marine One’ın merdivenlerini tırmanırken Trump, küçük bir tökezleme yaşadı. Trump, DOGE başkanı Elon Musk’ın dört yaşındaki oğlu X’in helikoptere binmesine yardım ederken sağ ayağını ilk basamağın altına taktı. Ancak ABD Başkanı kendini toparlayarak geri kalan basamakları hızla çıktı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

KDV İadesi İçin Limit 10 Bin TL Oldu

Katma değer vergisi iade talebinde asgari tutar 2 bin TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Düzenleme, 2024 Nisan ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
Gündem

Erdoğan’ın Katıldığı Ukrayna İçin Online Zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin öncülüğünde düzenlenen ve 25 ülkenin katıldığı Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı. Toplantı, Ukrayna için önemli bir platform oluşturdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.