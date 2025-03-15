Mikrofon Trump’ın Yüzüne Çarptı!

TRUMP’IN MICROFON OLAYI

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’deki Andrews Ortak Üssünde gazetecilere yanıt verirken kazara yüzüne bir boom mikrofon çarptı. Mikrofon, Trump’ın ağzına çarparken, Başkan refleksle gözlerini kapatıp kafasını geriye doğru eğdi. Ancak mikrofon bu defa da yüzünün diğer tarafına çarptı. Trump, muhabire “ters ters” bakarak durumu değerlendirdi ve gazeteci mikrofonu hızla geri çekti. Bu esnada Trump eğlenerek iki kaşını kaldırdı ve muhabire yönelttiği esprili bir şekilde “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü?” şeklinde konuştu. Mikrofonu tutan operatörün hangi medya kuruluşuna ait olduğu belirtilmedi.

TÖKEZLEME ANI

Mikrofon olayından dakikalar önce Beyaz Saray bahçesinde Marine One’ın merdivenlerini tırmanırken Trump, küçük bir tökezleme yaşadı. Trump, DOGE başkanı Elon Musk’ın dört yaşındaki oğlu X’in helikoptere binmesine yardım ederken sağ ayağını ilk basamağın altına taktı. Ancak ABD Başkanı kendini toparlayarak geri kalan basamakları hızla çıktı.