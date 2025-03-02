Milan’dan Arda Güler İçin 30 Milyon Euro

ARDA GÜLER’İN REAL MADRİD’DEKİ DURUMU

Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcu Arda Güler, Kral Kupası yarı finalinin ilk maçında Real Sociedad karşısında ilk 11’de yer aldı ve 84 dakika sahada kaldı.

İSPANYOL BASININDAN ELEŞTİRİLER

İspanyol medyası, genç oyuncunun performansını yetersiz buldu ve eleştiriler yöneltti. İspanyol basınında Arda Güler ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

MİLAN’DAN RESMİ TEKLİF

Real Madrid’e yakın kaynaklardan Defansa Central’de çıkan habere göre, İtalyan kulübü Milan, Arda Güler için 30 milyon Euro’luk bir resmi teklif yaptı. Bu teklifin geçerlilik süresi ise yaz aylarında sona erecek. Florentino Perez’in bu konuda karar vermek için birkaç ayı bulunuyor.