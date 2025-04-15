Milan Skriniar Fenerbahçe’de Kalacak Mı?

Skriniar’IN Fenerbahçe’YE OLAN BAĞLILIĞI

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, savunmadaki etkileyici liderliği ve sürekli performansıyla kısa sürede taraftarların beğenisini kazandı. Sezon sonunda bonservisinin alınması gündemde olan Slovak savunmacının, Fenerbahçe’deki geleceği konusundaki kararı heyecanla bekleniyor.

Skriniar’IN KALMA İSTEĞİ

Bir habere göre, Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalmak istiyor. 30 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli ekipte mutlu olduğu ve kariyerine burada devam etme niyetinde olduğu bildirildi. Fenerbahçe yönetimi ile PSG arasındaki bonservis görüşmeleri devam ediyor ve Skriniar’ın büyük ihtimalle Kadıköy’de kalacağı kaydediliyor.

Skriniar’IN PERFORMANSI VE TARİHÇESİ

Skriniar, Fenerbahçe forması ile 16 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Savunmadaki kritik müdahaleleri ve sakin oyunu ile Jose Mourinho’nun vazgeçemediği isimlerden biri olan Slovak stoper, taraftarlar tarafından da sıklıkla övülüyor.