Milan Skriniar Transferini Yalanladı

FENERBAHÇE’DE YENİ DÖNEM

Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında kiraladığı Milan Skriniar’ın bonservisini PSG’den satın aldı ve oyuncuyla dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcuyu takım kaptanı olarak atadı. Milli maçlar arası sırasında Milan Skriniar, Milan News’e önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Milan’a transfer olma iddiaları hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Skriniar, “AC Milan ile hiç konuşmadım. Kulüple hiçbir iletişimim olmadı. Menajerim bile bundan habersizdi. Hiçbir şey imkansız değildir. Asla, asla deme. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe’de dört yıllık sözleşmem var ve orada mutluyum. İnsanlar beni seviyor ve taraftarlar harika. Ayrıca kulüple iyi bir ilişkim var. İstikrarı yeniden yakaladım ve mutluyum. Performansım da gelişti ve devam etmek istiyorum. Otuz yaşındayım, zaman çok çabuk geçiyor. Ayrıca, günümüz transfer piyasasında herkes genç oyuncular istiyor. Bakalım neler olacak ama İstanbul’da çok mutluyum ve orada hala çok şey yapmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

DERBİ DENEYİMLERİ

İtalya ve Türkiye’deki derbileri karşılaştıran Slovak futbolcu, “Türkiye’deki taraftarların gerçekten çılgın olduğunu biliyoruz. Fener-Galatasaray büyük bir derbi, ama taraftarlar için Fenerbahçe – Trabzonspor daha da çılgın. Ama San Siro, bir stadyum, bir tarih, her zaman size ekstra bir şeyler bırakır. Kupa’da sadece kendi evimde derbi oynadım, o da biraz farklı. Ama artık nihayet ligde İstanbul derbisini oynayabildiğim için mutluyum.” ifadelerini kullandı.

FORMA PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe’de 7 maça çıkan Milan Skriniar, 1 gol kaydetti.