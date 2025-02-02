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Spor

Milano Derbisi’nde Puanlar Paylaşıldı

milano-derbisi-nde-puanlar-paylasildi

SERİE A’DA MİLANO DERBİSİ

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 23. haftasında gerçekleşen Milano derbisinde, Milan ile Inter karşı karşıya geldi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. San Siro Stadyumu’nda oynanan bu önemli derbide, Milan ilk yarıyı 45. dakikada Tijani Reijnders’ın attığı golle 1-0 önde kapattı.

SON DAKİKA GOLÜ

Mücadelenin son anlarında, skoru eşitlemek isteyen Inter’in savunma oyuncusu Stefan de Vrij, yeni transfer Nicola Zalewski’den aldığı pasla 90+3. dakikada fileleri buldu ve maçı 1-1’e taşıdı. Bu sonuçla iki takım da sahadan puanla ayrılmış oldu.

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