Milei’ye Taşlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde halka hitap eden Devlet Başkanı Milei, üstü açık bir araç içindeyken protestocuların taşlı saldırısına uğradı. Koruma ekibi, Milei’yi hızlı bir şekilde araçtan indirip zırhlı bir araca bindirerek güvenli bir yere götürdü. Saldırıdan Milei zarar görmezken, çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı ve olayla ilgi 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

SORUMLULUĞUN KİME AİT OLDUĞU

Hükümet, saldırıyı eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi gruplara atfetti. Olay anında, Milei’ye Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını belirterek suçu Peronist muhalefete yükledi.

Arjantin’de 7 Eylül tarihinde Buenos Aires eyaletinde yerel seçimler gerçekleşecek. Bu seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için mücadele edilirken, Devlet Başkanı Milei’nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek. Seçim, Başbakan Javier Milei’nin reform gündemini güvence altına almak için büyük önem taşıyor.

YOLSZULUK İDDİALARI VE YARGI SORUŞTURMASI

Milei, yolsuzluk iddialarıyla da sıkça gündeme geliyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Milei hükümetine yakın olan Ulusal Engellilik Ajansı (ANDIS) Başkanı Diego Spagnuolo’ya ait ses kayıtlarında, Devlet Başkanı Milei ve kız kardeşine rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. İçinde bulunduğu kayıtların basına sızmasının ardından hükümet, Spagnuolo’yu görevden alarak kurum ile ilgili adli soruşturma başlattı. Federal savcı Franco Picardi’nin talimatıyla birçok eve ve ofise baskın yapıldı; bu baskınlardan yüksek miktarda nakit para ele geçirildi. Milei, bu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Onun (Spagnuolo) söylediği her şey yalan. Onu yargıya taşıyacağız ve yalan söylediğini kanıtlayacağız” ifadesini kullandı. Ayrıca, Spagnuolo’nun, özel bir ilaç firması üzerinden aylık 500 bin ila 800 bin dolar arasında gelir sağladığı iddiaları da gündemde. Milei ve Karina Milei’nin bu rüşvet ağından haberdar olduğu ya da pay aldığı öne sürüldü.